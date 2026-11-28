Detrás de este personaje están las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Teresa, un convento con casi cuatro siglos de historia que decidió recurrir a las nuevas tecnologías para impulsar su tienda en línea de productos artesanales y, de paso, abrir una ventana al mundo desde su vida de clausura.

La iniciativa surgió de las dificultades económicas que atravesaba la comunidad y de la decisión de poner en marcha su tienda de pinturas, bordados, labores de ganchillo, velas y rosarios elaborados en el convento.

Sin embargo, en el "gran océano de Internet", su comercio corría el riesgo de ser "una gotita prácticamente invisible", explican sus creadoras en unas respuestas escritas remitidas a EFE.

De ahí nació "MonachIA", cuyo nombre combina la palabra italiana 'monaca' (monja) con las siglas de inteligencia artificial, en una elección que responde a una "cuestión de transparencia".

A través de viñetas con un tono cercano y humorístico, la pequeña monja relata las rutinas del claustro, desde el toque de campana de la mañana hasta los momentos de oración y trabajo, además de difundir pasajes del Evangelio y episodios de la vida de los santos.

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La encargada de idear los cómics y utilizar las herramientas de IA es una de las religiosas, aunque la fuente de inspiración "es toda la comunidad".

El trabajo comienza con la elección de una historia y la elaboración de los diálogos, continúa con la búsqueda de la forma más sencilla e incisiva de transmitir un mensaje espiritual y termina con la generación y corrección de las imágenes mediante IA.

El proyecto no solo ha impulsado los pedidos de la tienda, sino que ha convertido su perfil en un espacio donde decenas de usuarios escriben cada día para compartir sus experiencias y confiarles sus intenciones de oración.

Las carmelitas reconocen que "puede parecer una paradoja" que unas monjas que han elegido el ocultamiento se comuniquen con miles de personas a través de las redes sociales.

Sin embargo, defienden que la gestión de sus perfiles se limita estrictamente a las horas de trabajo y no altera su retiro ni su vocación.

"No es la oración la que debe adaptarse a las exigencias de las redes sociales, sino que es el uso de las redes sociales el que debe insertarse armoniosamente en nuestra vida de oración", subrayan las carmelitas.

Para ellas, este proyecto no supone abrir las puertas de la clausura, sino abrir "una pequeña ventana sobre la belleza de la vida contemplativa".

"Nosotras seguimos aquí, en nuestro monasterio de clausura, pero nuestra pequeña MonachIA continúa viajando, llevando un pedacito del Carmelo al mundo y recordando a todos que, en las colinas de Florencia, hay una comunidad de monjas que reza por ellos", afirman.

El uso de la IA también suscita interrogantes dentro de la Iglesia católica sobre sus límites éticos, una cuestión que el papa León XIV situó en el centro de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', dedicada a defender la dignidad humana frente al avance tecnológico.

Las religiosas reconocen que emplear imágenes generadas con IA para transmitir mensajes religiosos puede suscitar dudas sobre el riesgo de banalizar temas profundos, por lo que admiten que el uso de esta herramienta "requiere atención y responsabilidad" en asuntos relacionados con la fe.

"La tecnología no sustituye el testimonio, la oración, el encuentro personal o la vida sacramental. Puede, sin embargo, convertirse en un pequeño puente que ayuda a las personas a acercarse a estas realidades", relata la comunidad desde su experiencia.

Y concluyen con una reflexión que resume el espíritu de su proyecto: "La inteligencia artificial puede dibujar a una monja que reza, pero solamente una monja real puede rezar por la persona que mira ese dibujo".