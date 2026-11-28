Según los servicios de emergencia de la república popular de Donetsk, cuatro personas, dos de ellas niños, fallecieron bajo los escombros cuando su casa se derrumbó en un bombardeo enemigo en la localidad de Makíivka, señala la agencia TASS.

Además, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque ucraniano contra una ambulancia en Zaporiyia, cuyo tercio norte está bajo control de Kiev.

El gobernador leal a Kiev, Yevgueni Balitski, precisó que la ambulancia llevaba a cuatro sanitarios, de los que murieron una enfermera y el conductor del automóvil. Entre los heridos figura el médico jefe de un hospital.

Los bombardeos contra las retaguardias rusa y ucraniana se han recrudecido desde la reanudación de las negociaciones de paz con mediación estadounidense el pasado 10 de noviembre.

El Kremlin se niega a declarar una tregua antes del invierno, tanto energética como marítima para la exportación de cereal, mientras Kiev centra sus ataques en las refinerías en territorio ruso.