La medida fue anunciada en una resolución ministerial, publicada en el diario oficial El Peruano, que detalla que el estado de emergencia regirá por 90 días porque el monumento afronta "una situación de vulnerabilidad frente a las lluvias intensas, con potenciales consecuencias que afecten su estabilidad y conservación".

"Corresponde impulsar la declaratoria de emergencia y priorizar las intervenciones preventivas antes de la ocurrencia de eventos adversos, con mecanismos verificables de ejecución, supervisión y seguimiento", reza la norma sobre la fortaleza construida por la cultura Chachapoyas.

También especifica que las intervenciones planteadas comprenden la estabilización preventiva en determinados puntos del complejo arqueológico, mediante apuntalamientos metálicos, especialmente en el lado suroeste de la fortaleza, en los próximos 90 días.

Además, durante este periodo de tiempo, se cumplirá con "el suministro y preparación de los elementos, el acondicionamiento de las áreas de trabajo, la instalación de los sistemas, la supervisión, la verificación y el control técnico, los ajustes y el monitoreo inicial, conforme a las especificaciones técnicas correspondientes".

La declaratoria de emergencia también permitirá impulsar la ejecución de acciones preventivas y de protección "orientadas a salvaguardar la integridad física, estabilidad estructural y valores culturales y científicos del monumento, así como promover la asignación de los recursos económicos necesarios para atender la situación de riesgo identificada".

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El complejo de Kuélap se ubica en la provincia de Luya, del departamento de Amazonas y está inscrito en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencias y la Educación (Unesco) y, en tal sentido, “requiere de máxima protección y preservación para su puesta en uso social”.

La Dirección Desconcentrada de Cultura - Amazonas emitió un informe en el que, tomando en consideración los pronósticos oficiales relativos al fenómeno de El Niño (FEN) y el inicio de la temporada de lluvias 2026-2027, encuentra justificable la adopción de medidas extraordinarias de protección y atención técnica en este lugar.

En 2022, uno de los muros de la llaqta de Kuélap, construida alrededor del año 600 de nuestra era, ya sufrió un importante derrumbe debido a las fuertes lluvias en la muralla perimétrica.