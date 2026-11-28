La ceremonia de finalización de la misión española, que arrancó en agosto pasado, y el traspaso de sus funciones a un contingente de las Fuerzas Aéreas turcas, tuvo lugar ayer en la base aérea 86 de Borcea, en el sureste de Rumanía, señaló Oprea en su mensaje, publicado en la red Facebook.

El ministro agradeció a los militares españoles “la profesionalidad y la implicación demostradas junto a la Fuerza Aérea Rumana”, destacando su contribución a la seguridad del país y al fortalecimiento de la defensa colectiva en el flanco oriental de la OTAN.

Oprea recordó un ejemplo concreto de su contribución, "la intervención del 16 de agosto, cuando un F-18 español derribó un dron que había entrado en el espacio aéreo rumano”.

El contingente español, formado por unos 200 militares del Ejército del Aire y del Espacio, en función de las distintas fases y los relevos, inició su despliegue el 1 de agosto de 2026, en lo que ha sido la cuarta participación de España en las misiones de Policía Aérea Reforzada en Rumanía.

Durante el despliegue, las fuerzas armadas españolas llevaron a cabo misiones de vigilancia y protección del espacio aéreo, en cooperación con las fuerzas armadas rumanas y las estructuras de mando aliadas.

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La misión de los cazas F-18 españoles en Rumanía se produjo en medio de incidentes causados por los drones rusos que violaron el espacio aéreo rumano en varias ocasiones.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hubo 190 ataques cerca de la frontera rumana, 58 intrusiones en el espacio aéreo rumano y seis drones abatidos en Rumanía, uno por pilotos españoles. Solo este año hubo casi 40 intrusiones en el espacio aéreo rumano.

Tras la salida del contingente español, un destacamento de las Fuerzas Aéreas turcas asumirá la misión, con 5 aviones F-16 que operarán junto a los pilotos rumanos bajo el mando de la OTAN.

Se trata de la segunda participación de Turquía en las misiones de Policía Aérea Reforzada en Rumanía y también durará 4 meses.

Las misiones de Policía Aérea Reforzada tienen carácter defensivo y tienen como objetivo garantizar la integridad del espacio aéreo aliado mediante una vigilancia permanente y una capacidad de respuesta rápida y coordinada.