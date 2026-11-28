La resolución fue propuesta por el copresidente del partido Fabio de Massi que quería llegar a una postura vinculante de la formación frente a lo que se ha llamado "el camino de Magdeburgo" en alusión a la capital del estado federado de Sajonia-Anhalt (este de Alemania) donde BSW mantiene un diálogo abierto con AfD.

La BSW puede ser clave en ese estado federado para elegir a Ulrich Siegmund como primer ministro, que se convertiría en el primer jefe de un Gobierno regional en Alemania procedente de la ultraderecha desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los cinco diputados de BSW Sajonia-Anhalt dieron su voto para elegir a Tobias Rausch, de AfD, como presidente del parlamento regional.

Dentro del partido hay un sector, encabezado por el exdiputado Klaus Ernst, uno de sus fundadores, que rechaza toda cooperación con AfD.

Ernst había anunciado que si se aprobaba la propuesta De Masi abandonaría la formación. Ernst había calificado a AfD de partido racista y había rechazado todo compromiso con esa formación.

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Un grupo, al que pertenecían los vicepresidentes del partido Jessica Tatti y Christian Leye, había presentado una propuesta alternativa en la que se planteaba que toda cooperación que fuera más allá de votar propuestas concretas o crear comisiones de investigación parlamentaria tenía que rechazarse incluyendo la posibilidad de tolerar un Gobierno presidido por AfD a través de la abstención.

Esa propuesta fue rechazada mientras que la de De Masi fue aprobada ante lo que varios delegados, pidieron la palabra y anunciaron que dejaban BSW.

BSW surgió como una disidencia de La Izquierda, partido en el que Sahra Wagenknecht llegó a ser presidenta del grupo parlamentario en el Bundestag.

Wagenknecht sostenía que La Izquierda había abandonado los intereses de sus votantes tradicionales muchos de los cuales -sobre todo en el este- habían terminado desplazándose a la ultraderecha. Un punto en el que BSW y AfD coinciden en el rechazo a la ayuda a Ucrania.