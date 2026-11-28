El ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, explicó este viernes en París que su país tratará de conseguir "una especie de tregua" que permita el tránsito de alimentos incluso si persisten los conflictos que afectan a esas rutas. Rangel hizo estas declaraciones a los periodistas tras reunirse con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot.

El jefe de la diplomacia portuguesa citó, además de Ormuz y el mar Rojo, el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb. Este último enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y se encuentra en el extremo sur de la ruta que, a través de Suez, conecta el Mediterráneo con el océano Índico, mientras que el estrecho de Ormuz comunica el golfo Pérsico con el golfo de Omán.

La propuesta portuguesa busca preservar el suministro de alimentos ante los ataques y las amenazas a la navegación en esos pasos.

Portugal ingresará el 1 de enero en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el bienio 2027-2028 y ejercerá la presidencia rotatoria durante ese primer mes.

Rangel explicó que uno de los motivos de su visita a París era conocer de primera mano la posición de Francia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo, ante las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

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El Ministerio francés de Exteriores informó de que los dos ministros abordaron cómo restablecer la libertad y la seguridad de la navegación en Ormuz.

También trataron la posibilidad de que se celebren elecciones palestinas a comienzos de 2027, como ha pedido el Consejo Europeo, y reafirmaron su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal señaló asimismo que la situación en Haití, el conflicto israelí-palestino y el Líbano seguirán ocupando un lugar central en los debates de Naciones Unidas.