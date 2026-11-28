"Lamento profundamente el trágico accidente ocurrido en la cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas", subrayó Asfura en las redes sociales.

El mandatario expresó su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas del accidente, cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

"Mis oraciones están con ellos en este momento de profundo dolor", enfatizó Asfura, quien instruyó brindar "toda la atención necesaria a las personas heridas".

El autobús se dirigía desde Tegucigalpa, la capital hondureña, hacia el municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, en el oeste del país, y transportaba a unas 50 personas.

Asfura también agradeció a los cuerpos de socorro y equipos de emergencia por su "entrega y labor en esta tragedia", y pidió "fortaleza y consuelo" para las familias afectadas.

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Los accidentes de tráfico, que en lo que va de 2026 han dejado más de 1.800 muertos, constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, después de los homicidios.