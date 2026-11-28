La cumbre reúne en Hanói a los jefes de Estado de Camboya, Laos, Birmania y Vietnam, con el objetivo de reducir la brecha de desarrollo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) e integrar a estos cuatro países en el crecimiento regional, según un comunicado del Gobierno vietnamita.

Este viaje forma parte de la estrategia del Gobierno militar de Min Aung Hlaing para ganar respaldo internacional, cinco años después de que su golpe de Estado acabara con la transición democrática, avivara la guerra civil enquistada desde hace décadas y sumiera al país en la actual espiral de pobreza.

Birmania ha estado desde entonces vetada de las reuniones de alto nivel de la ASEAN. Sin embargo, desde el pasado abril, tras la disolución de la junta militar y su nombramiento como presidente, el dirigente birmano ha emprendido una gira por el continente asiático con visitas a China, India, Tailandia o Malasia, en un intento por romper el aislamiento diplomático.

Su visita a Vietnam, sin embargo, también se produce en medio de un debate sobre las relaciones de la comunidad internacional con el Ejecutivo castrense, después de que la CIJ declarara a Birmania responsable de genocidio contra la comunidad rohinyá, el primer fallo de este tipo contra un Estado desde la creación del tribunal en 1945.

La Corte consideró probado que las fuerzas armadas birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017, cuando Ming Aung Hlaing estaba a la cabeza del Ejército.

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El fallo, que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados, fue rechazado por el Ejecutivo castrense de Naipyidó, que consideró que fue adoptado "sin la participación del representante legítimo de Myanmar y, por tanto, no refleja la realidad sobre el terreno".