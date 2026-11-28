El registro se produjo el 9 de noviembre, según informaciones adelantadas por el vespertino Le Monde y confirmadas este sábado por medios como la cadena pública Franceinfo.

Se sospecha que Rancourt fue el destinatario de la información filtrada al partido desde el Ministerio de Interior.

Los investigadores, según la prensa francesa, buscaban en sus pesquisas reconstruir el recorrido de un correo electrónico confidencial, enviado desde el la cartera de Interior, del cual se encontró una copia en el domicilio de una persona cercana a Marine Le Pen.

Las filtraciones son objeto de una investigación judicial desde julio pasado después de que, en el marco de procedimientos por otro caso, se encontraran indicios de estas.

Le Pen, por su parte, aseguró este viernes que los registros realizados hasta ahora no implican a su partido, la Agrupación Nacional, porque si lo hicieran se debería haber intervenido también en los despachos de sus líderes (ella misma y su mano derecha y presidente del bloque, Jordan Bardella).

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Como presunto origen de las filtraciones se apunta a Hughes Moutouh, ex alto cargo del Ministerio y prefecto de la región Centro Valle del Loira por Pierre Ory hasta el pasado miércoles, cuando el Gobierno francés le relevó de su cargo por las investigaciones abiertas contra él.

Según las filtraciones en la prensa, en el origen de las pesquisas está un correo electrónico de la secretaría general del Ministerio del Interior, que él dirigía, y que se encontró en el domicilio de Frédéric Chatillon (personalidad próxima al RN) en Roma durante un registro llevado a cabo por la Fiscalía europea por sospechas de un uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo.

En ese correo, una funcionaria de esa secretaría general daba cuenta de su declaración ante la brigada financiera anticorrupción de la Policía Judicial que la interrogaba sobre sospechas de financiación ilegal de campañas electorales del RN.

Según Le Monde, que destapó el caso, tres personas tuvieron acceso a ese correo, entre ellos Moutouh y eso fue lo que condujo a la apertura de una investigación judicial que dio lugar a un registro en la secretaría general del Ministerio de Interior a finales de julio y también en la sede del RN el pasado 9 de noviembre.