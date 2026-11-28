Según la información, los 699 casos suponen una incidencia nacional de 7,32 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de las Américas.

"Esta cifra contrasta con las incidencias registradas en Brasil (687,43), Bolivia (480,19), Perú (288,20), Panamá (273,19), Ecuador (262,54), Colombia (197,22), Costa Rica (145,13) y México (60,76), según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), correspondientes a la semana epidemiológica 44", señaló el Ministerio en un comunicado.

El dengue es una enfermedad propia de las zonas tropicales y subtropicales que es transmitida por picaduras de mosquitos. En su forma leve, el dengue puede causar fiebre alta y síntomas similares a los de la gripe, pero la más grave, llamado dengue hemorrágico, puede ocasionar la muerte.

Según el ministro de Salud dominicano, Víctor Atallah, como resultado del monitoreo epidemiológico permanente, se identificaron "aumentos localizados de casos en las provincias de La Altagracia y La Romana, lo que permitió activar medidas focalizadas de intervención y control para contener la transmisión".

En agosto de 2025 el Gobierno dominicano relanzó la campaña 'Ganémosle al dengue' para mantener controlada la situación, luego de sufrir en 2023 uno de sus peores registros, con más de 28.000 casos confirmados y más de 60 muertes.

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Según el Ministerio, la OPS ha llamado a reforzar la vigilancia, la prevención y la preparación de los servicios de salud ante los aumentos de casos de dengue registrados en distintos países del continente americano.