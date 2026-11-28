La Corte de Apelaciones de Valdivia, ciudad del sur de Chile, falló a favor de la sustitución de la medida, luego de que Javier Omar Troncoso Chuñil se mantuviera en prisión por más de diez meses.

El hijo de Chuñil, señalado también de inhumación ilegal, había sido detenido el 14 de enero de este año, en medio de la investigación por la desaparición de su madre denunciada en noviembre de 2024.

El juzgado consideró que su permanencia en prisión no era necesaria para las diligencias pendientes del caso, que hace ocho se actualizó luego de que la Fiscalía informara que los huesos hallados en casa de la desaparecida serían coincidentes con características de origen animal, según el Servicio Médico Legal de Chile.

El dictamen de la Corte, sin embargo, no pone en duda que los delitos existieron como tampoco los elementos que apuntan a la participación del imputado, en tanto que el plazo de la investigación se amplió a 90 días más.

La abogada de la Fiscalía que lleva el expediente, Daniela Ávila, informó a la prensa local que la extensión se debe a la petición hecha por la defensa del imputado de nuevas pesquisas.

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"Particularmente nos solicitó cuatro diligencias que la defensa estima pertinente se deben realizar por parte del Servicio Médico Legal, entre ellas una nueva excavación en diferentes puntos", señaló.

Chuñil, de 73 años en el momento de su desaparición, fue vista por última vez en un predio de la localidad de Máfil, ubicada a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, que es propiedad de un empresario, vecino de la víctima, quien fue señalado en su momento por la familia como el principal sospechoso.

La denuncia orientó el caso hacia un móvil ambiental que no ha sido acreditado, y durante meses su familia y organizaciones medioambientales argumentaron que se trataba de un crimen político, lo cual propició que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara a Chile en julio de 2025 “redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero”

La investigación, no obstante, ha establecido que la desaparición coincide con el día en que Chuñil y su hijo, quien habría llegado al domicilio que compartían en estado de ebriedad, tuvieron una discusión.

La Fiscalía sostuvo que Chuñil vivía desde hace años en “un contexto general de violencia e intimidación” en su entorno familiar, por lo que las autoridades, en principio, ordenaron el arresto de tres de sus cinco hijos y su yerno, pero en la actualidad sólo Javier Troncoso se mantiene privado de libertad.

La hipótesis del Ministerio Público es que el imputado habría dado muerte a su madre y que su hermano Pablo San Martín Chuñil colaboró con el traslado y ocultamiento del cuerpo, mientras que otros integrantes del grupo familiar habrían participado en acciones destinadas a encubrir lo ocurrido.