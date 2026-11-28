"Cualquier comunicado de la CEEAC que ponga en tela de juicio a Ruanda carece de validez, por lo que a nosotros respecta", publicó Nduhungirehe en su cuenta de la red social X.

Tras ello, recordó que esta es una de las razones por las que Ruanda se retiró de esa organización en junio de 2025.

Los jefes de Gobierno y de Estado de la CEEAC, se reunieron el viernes en la 27ª cumbre ordinaria del bloque, celebrado en Guinea Ecuatorial, donde ratificaron la salida de Ruanda y donde mostraron su "profunda preocupación" por el papel de Kigali en el conflicto que afecta al este congoleño.

Ruanda anunció en junio de 2025 la retirada del país de la organización, al denunciar su "instrumentalización" por parte de la RDC "con el apoyo de ciertos Estados miembros", después de que decidieran posponer el traspaso de la presidencia rotatoria de la CEEAC a Ruanda, puesto que aún ocupa Guinea Ecuatorial.

Tras su salida, la CEEAC queda compuesta por Angola, la República del Congo, la RDC, Camerún, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, Burundi y Santo Tomé y Príncipe.

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El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del rebelde Frente para la Refundación de la Nación (FRN), encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda.

Previamente, los enfrentamientos en el este congoleño se habían intensificado a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.