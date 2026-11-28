En otros siete lugares se encontraron drones derribados por las defensas ucranianas.

Los ataques han causado al menos un muerto y una decena de heridos en diversos puntos del país.

Los rusos lanzaron drones de ataque Shahed y Gerbera, así como vehículos aéreos no tripulados (UAV) señuelo Parodiya, desde varias ciudades rusas, así como desde Donetsk y Hvardiiske.

Aviones, unidades de misiles antiaéreos, equipos de guerra electrónica, unidades de sistemas no tripulados y grupos de fuego móviles de las fuerzas de defensa de Ucrania han participado en el rechazo del ataque.

En la región de Dnipropetrovsk cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, según la administración militar de la zona.

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"Las infraestructuras de transporte han sufrido daños en Dnipro. Una mujer de 26 años ha sido trasladada al hospital en estado grave y un hombre de 47 años en estado moderado", dijo el jefe de la adminitración militar, Oleksandr Hanzha, en Telegram.

En el distrito de Nikopol, un hombre de 29 años y un muchacho de 15 años fueron trasladados al hospital en estado moderado.