La responsable policial explicó que el hombre, identificado como Rafael de Souza Baptista, dijo a sus custodios que presentaba problemas de salud y necesitaba salir de su calabozo, para luego escapar en un descuido de los oficiales.

"Él tenía una orden de captura (en Brasil), una condena por más de seis años por tráfico de estupefacientes", dijo Chávez a periodistas.

La funcionaria no descartó la complicidad interna en la fuga y adelantó que se abrió una investigación a los más de 10 custodios y policías que permanecían de guardia en el momento del hecho.

De acuerdo con el rotativo local ABC Color, De Souza fue detenido el pasado 22 de octubre en la ciudad de Lambaré, cercana a la capital Asunción, durante un control rutinario de tránsito.

Entonces, el hombre iba a bordo de un vehículo y presentó a los policías un documento paraguayo que lo identificaba como Wagner Correia Pedroso.

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Pero tras declarar sin consistencia sobre su identidad, fue trasladado a los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal, donde se presentó una mujer que dijo ser su allegada y mostró otro documento, que esta vez lo identificaba como Rafael Abreu De Lima.

Entonces, la Policía paraguaya remitió los datos biométricos del hombre al Comando Tripartito -un mecanismo de cooperación policial entre Argentina, Brasil y Paraguay-, lo que permitió que las autoridades brasileñas confirmaran su identidad como Rafael de Souza Baptista.

ABC Color también indicó que De Souza es un capo de la banda criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), pero la comisaria Chávez señaló que Paraguay no tiene información al respecto.