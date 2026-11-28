"Este fin de semana es histórico porque estamos demostrando que México puede, que Pemex puede, que tenemos talento, capacidad, tecnología y voluntad para levantar nuestra industria, producir nuestra energía y construir nuestro propio destino", dijo Sheinbaum en el arranque de la instalación de dos plataformas marítimas que salieron de la Refinería Dos Bocas hacia el Golfo de México.

La mandataria anunció que la petrolera estatal cerrará el año con su menor deuda en muchos años, al pasar de 90.000 millones de dólares a menos de 70.000 millones de dólares en 2026.

"Rescatamos a Pemex desde sus finanzas, mientras recuperamos su capacidad productiva e impulsamos nuevas inversiones, este año cerraremos con la deuda menor en muchísimos años (...) fortalecer a Pemex significa también sanear sus finanzas y garantizar su viabilidad para las próximas generaciones", expuso.

Sobre el récord de refinación, Sheinbaum explicó que considerando las ocho refinerías del Sistema Nacional de Refinación, incluida Deer Park en Texas, que se compró durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y, por supuesto, la refinería Olmeca "estamos procesando 1,45 millones de barriles de petróleo diarios".

"Nunca en la historia se habían procesado tantos barriles de petróleo para producir gasolina y diésel", añadió.

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Explicó que esa cifra "es el nivel más alto de nuestra historia y un paso fundamental para producir más combustibles en México y avanzar hacia la soberanía energética.

"Si no se hubiese construido la refinería Dos Bocas y adquirido Deer Park, este año el precio de la gasolina hubiese llegado a 30 pesos (1,53 dólares) y el precio del diésel a 35 pesos (1,78 dólares) el litro", precisó.

Sheinbaum recordó que Pemex "representa identidad, soberanía y orgullo nacional", un legado que dejó el expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien impulsó la expropiación petrolera en 1938.

"Que nunca más se ponga en duda que México puede producir, transformar y aprovechar su propia riqueza; que nunca más se piense que nuestro petróleo y nuestra energía pueden estar al servicio de intereses ajenos", apuntó.

El pasado 30 de octubre, Pemex informó que registró pérdidas netas de 10.795 millones de pesos (605 millones de dólares) durante el tercer trimestre de 2026, un 82,4 % menos que un año antes, pese al aumento del 28,5 % en sus ingresos y afectada por factores cambiarios, financieros y fiscales.

Mientras que de enero a septiembre, Pemex redujo un 14 % sus pérdidas netas, hasta 38.764 millones de pesos (2.173 millones de dólares), frente a los 45.055 millones de pesos (2.525 millones de dólares) registrados un año antes.

Además de cerrar septiembre con una deuda financiera de 77.600 millones de dólares, aproximadamente un 9 % inferior a la registrada al término de 2025.