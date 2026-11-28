"Para quien ha iluminado con sus canciones los espacios oscuros de nuestros permanentes desafíos nacionales o las más duras interrogantes universales y sigue definiéndose como aprendiz, una Orden a la altura de su martiana obra", señaló el mandatario de la nación caribeña en la red social X.

Díaz-Canel entregó la distinción a Silvio Rodríguez en el Palacio de la Revolución de La Habana, reconociendo así a uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana que durante cuatro décadas se ha posicionado como uno de sus exponentes más relevantes y con mayor repercusión fuera de las fronteras de la isla.

El autor de ‘Ojalá’, ‘Unicornio’ y ‘La Maza’, entre otros tantos temas, participó en 1968 en el concierto que marcó la fundación de ese movimiento artístico, junto con músicos que lo han integrado como Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y Pedro Luis Ferrer.

Silvio Rodríguez recibió en marzo pasado un fusil AKM en un acto solemne, en presencia también del presidente cubano, una acción calificada por las autoridades de la isla como "justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión" de Estados Unidos.

El músico obtuvo el fusil apenas dos días después de que lo pidiera en un mensaje publicado en su blog personal.

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"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió entonces Rodríguez en su página web personal, Segunda Cita, en referencia a un posible escenario de ataque militar estadounidense a Cuba.

Durante esta semana, otras organizaciones cubanas le han conferido varias distinciones nacionales al guitarrista, poeta y compositor de más de 500 canciones y una veintena de álbumes .

Además, este sábado varios músicos le dedicarán un concierto homenaje en el Memorial José Martí.

Silvio Rodríguez fue elegido junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo XX y a nivel internacional ha sido galardonado como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad de siglo. En 1997 obtuvo el nombramiento de Artista Unesco por la Paz.