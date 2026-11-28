El jefe del grupo parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias, defendió que el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro debe determinar la composición de la cesta y supervisar la aplicación de la medida. El dirigente rechazó que la falta de una lista de productos se deba a un error en la redacción de la propuesta socialista.

Chega presentó el viernes un proyecto para eximir del impuesto a los mismos alimentos que quedaron sujetos al IVA cero en 2023, durante el Gobierno del socialista António Costa. Brilhante Dias sostuvo que la nueva iniciativa llega demasiado tarde para aplicarse a tiempo sin arriesgar la entrada en vigor del presupuesto el 1 de enero.

La Asamblea de la República aprobó el martes el presupuesto para 2027 gracias a la abstención del PS. Durante la tramitación, los socialistas y Chega votaron a favor de apoyar la exención del IVA para una cesta básica durante tres meses.

El texto aprobado también suprime el tipo reducido del 10 % en el impuesto sobre los ingresos de los propietarios que alquilan viviendas por hasta 2.300 euros mensuales, una medida con la que el PS pretendía compensar el coste de la exención.

El primer ministro, Luís Montenegro, anunció el miércoles que su Gobierno no aplicaría el IVA cero porque considera que la disposición es una recomendación al Ejecutivo. También adelantó que mantendrá la rebaja fiscal para esos arrendadores.

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El pulso entre el Gobierno y la oposición se agudizó después de que el Ministerio de Finanzas revisara sus previsiones para 2027.

Según sus cálculos, si se aplican todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento, varias de ellas con el respaldo del PS y Chega, Portugal pasaría del superávit del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) previsto en el proyecto inicial a un déficit del 0,2 %.

Montenegro anunció el miércoles que no está dispuesto a aplicar esos cambios, desatando así una tormenta política entre el Gobierno y la Asamblea de la República, donde carece de mayoría absoluta.

El líder socialista, José Luís Carneiro, reaccionó asegurando que las modificaciones mantienen el saldo previsto inicialmente, mientras que la ultraderecha ha optado por presentar un proyecto de ley con IVA cero para los alimentos. Por el momento, la oposición ha descartado recurrir a una moción de censura.

El Parlamento celebrará el jueves 3 de diciembre, a petición de Chega, un debate de urgencia sobre la postura del Gobierno ante las disposiciones presupuestarias relativas al IVA de los alimentos y a la actualización de las pensiones.