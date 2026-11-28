Más de siete millones de electores votaron a favor de abolir la política de "patria libre de energía nuclear", que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) defendió durante décadas, en una consulta que coincidió con la celebración de las elecciones locales.

A las 21:00 hora local (13:00 GMT), el "sí" sumaba 7,12 millones de votos, muy por encima del umbral de unos 5 millones necesario para que la propuesta saliera adelante, mientras que el "no" se quedaba en 4,38 millones, según cifras de la Comisión Electoral Central citadas por la agencia de noticias CNA.

Este es el cuarto referéndum sobre energía nuclear que se celebra en Taiwán desde 2018, el cual fue impulsado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que suman una ajustada mayoría de escaños en el Parlamento.

Taiwán desconectó en mayo de 2025 su último reactor en funcionamiento, en la central de Maanshan, en el condado sureño de Pingtung, lo que puso fin a la era nuclear en la isla, después de que las centrales de Chinshan y Kuosheng, ambas en la ciudad norteña de Nuevo Taipéi, cerraran de forma escalonada entre 2018 y 2023.

El pasado marzo, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, anunció que, según el Ministerio de Asuntos Económicos, las plantas de Maanshan y Kuosheng cumplían los requisitos necesarios para iniciar el proceso de reactivación.

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El mandatario atribuyó esa decisión al aumento de la demanda eléctrica impulsado por la inteligencia artificial (IA), al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea y a los crecientes riesgos geopolíticos, ya que Taiwán depende en gran medida de combustibles importados por vía marítima.

Por su parte, la Comisión de Seguridad Nuclear aprobó en septiembre el plan de la eléctrica estatal Taipower para reactivar Maanshan, aunque la central deberá superar evaluaciones de seguridad adicionales antes de volver a operar.