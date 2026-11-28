“Por la estación pasan hasta 90 millones de toneladas de petróleo al año”, señaló un comunicado que subrayó la importancia de la instalación “Nurlino”, que forma parte del sistema “Transneft-Ural” de transporte de petróleo a través de Rusia.

El anuncio estuvo acompañado de un breve vídeo de una explosión lejana, presumiblemente en las instalaciones atacadas, publicado previamente en un canal de Telegram. El ministerio no especificó qué daños, si los hubo, causó.

El comunicado también confirmó los ataques perpetrados anoche contra una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Samara y una refinería en el sur del país, en Rostov.

"Mientras la producción de combustible en el sur se ve afectada, el bombeo y la distribución de productos petrolíferos en la región del Volga y Bashkortostán se están interrumpiendo", declaró el Ministerio, señalando que los recursos de la Federación Rusa están disminuyendo gradualmente.

Según el Ministerio, las fuerzas ucranianas han atacado en lo que va de semana cuatro refinerías rusas, dos aeródromos, cuatro estaciones de bombeo de petróleo, así como un número indeterminado de almacenes, puestos de mando y tropas enemigas.

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El comando “Sur” del ejército ucraniano también informó de un importante ataque contra un campo de pruebas de la unidad de drones “Rubikon” rusa en la ciudad ocupada de Berdiansk, en la región de Zaporiyia.

"Según los datos de inteligencia disponibles, una base de entrenamiento para pilotos enemigos, un emplazamiento para personal y un almacén de drones fueron destruidos", decía el comunicado, acompañado de varios vídeos del ataque grabados con drones.

“Las estimaciones preliminares sugieren que las bajas enemigas podrían ascender a más de 30 muertos y hasta 70 heridos”, subrayó, señalando que “representantes del mando de la unidad” también se vieron afectados por el ataque.