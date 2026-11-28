“El vínculo inquebrantable (entre Irán e Irak) exige que Bagdad se mantenga alerta en materia fronteriza para evitar que se convierta en una herramienta en manos de los enemigos del islam y en un instrumento para aplicar las políticas del criminal Trump”, afirmó Mohamad Mojber en X.

El asesor y asistente de Jameneí sostuvo que “en los días más difíciles, Irán se mantuvo al lado del pueblo iraquí con todas sus fuerzas y demostró su amistad”.

Mojber dijo que "compartir un destino común con nuestros vecinos es un principio fundamental" de la política exterior de Teherán.

Sus afirmaciones se produjeron después de que las fuerzas fronterizas iraquíes cerraran el miércoles, tras una investigación sobre el contrabando de petróleo, dos pasos administrados por el Gobierno Regional del Kurdistán, uno con Irán y otro con Siria, según anunciaron las autoridades iraquíes el jueves.

La medida forma parte de la aplicación de una orden del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, para cerrar los cruces fronterizos no autorizados en todo el país.

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Trump elogió el viernes los esfuerzos de Al Zaidi por “frenar el contrabando de petróleo iraquí, acabar con la corrupción y poner todas las armas bajo el control exclusivo del Estado”.

El Gobierno de Al Zaidi ha establecido el 30 de junio de 2027 como plazo para que las milicias chiíes aliadas de Irán entreguen sus armas al Estado, una medida a la que se han resistido varias de las principales facciones, entre ellas Kataib Hizbulá.

La tensión en Oriente Medio se mantiene elevada desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques con misiles y drones contra el territorio israelí y objetivos estadounidenses en los países del golfo Pérsico, además de cerrar el estrecho de Ormuz, donde Teherán y Washington sostienen un pulso por su control.

EE. UU. mantiene un cerco naval contra Irán y ha impuesto además la operación 'Paria Económico', intensificando sus sanciones para cortar los ingresos de Teherán, y la operación 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el traslado de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes y del mar Caspio.