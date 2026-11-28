"Uno de ellos, herido en el codo con un objeto contundente, tuvo que ser trasladado al hospital. Afortunadamente, su lesión ya no reviste gravedad", señaló el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, al confirmar los enfrentamientos y condenar "la violencia extrema de una parte de los manifestantes".

Los incidentes tuvieron lugar en torno a un banquete organizado por Canon Français, un colectivo que celebra grandes comidas festivas y multitudinarias en distintas ciudades de Francia con el objetivo de celebrar el patrimonio culinario, los productos locales y las tradiciones francesas.

Estos eventos suelen ser respondidos con protestas de colectivos antifascistas, sindicatos y asociaciones locales que señalan vínculos de esta organización con sectores de la ultraderecha identitaria francesa, como el empresario ultraconservador Pierre-Édouard Stérin, uno de los financiadores de estos eventos.

Acusan a Canon Français de usar la gastronomía y la cultura tradicional como herramienta de promoción ideológica y nacionalista.