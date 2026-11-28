"Estamos en el hospital; aún no se ha identificado con precisión el número de víctimas, pero entre los fallecidos hay estudiantes y civiles, incluidas mujeres", declaró a EFE el portavoz de la Policía de Kunar, Farid Dehqan Salarzai.

La explosión se produjo en la zona de Shegi a alrededor de las 10:00 de la mañana (5:30 GMT), sin que por el momento se conozcan las causas.

Un testigo presencial, Junaid Ahmad Jahani, declaró a EFE que la explosión se produjo en el interior de una vivienda cercana a la escuela y que había visto a decenas de víctimas.

"Por lo que pude ver, unos 30 estudiantes y mujeres podrían haber fallecido, mientras que otras más de 30 personas resultaron heridas", afirmó Jahani.

El suceso llega una semana después de que cuatro estudiantes de escuela coránica murieran y otros dos resultaran heridos al detonar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

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En agosto, 42 estudiantes resultaron heridos en Kabul en una explosión que las autoridades de facto talibanes atribuyeron a un antiguo proyectil sin detonar, mientras que el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, lo calificó como un ataque.