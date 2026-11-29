"Las informaciones preliminares indican que, en el momento en que se desató el incendio, a bordo de la embarcación viajaban más de 150 personas", indicó la ONG Ebrima Migrants Situation en un comunicado recogido la noche del sábado por medios locales.

"Según datos confirmados por la Marina de Gambia, se han recuperado tres cuerpos", añadió.

Aunque la organización estimó que hay al menos 143 personas desaparecidas, detalló que aún no se ha determinado oficialmente el número exacto de fallecidos, supervivientes ni desaparecidos.

Por último, afirmó que seguirá haciendo un seguimiento de este "trágico suceso", ocurrido el jueves por la noche.

Desde el pasado 1 de octubre, Gambia ha interceptado a casi 4.800 personas que pretendían emigrar de forma irregular.

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Tanto Gambia como su país vecino Senegal son lugares de tránsito y origen para migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Este lunes, las autoridades gambianas recibieron a una delegación de la Policía Nacional de España en un encuentro en el que reafirmó la "sólida colaboración" entre ambas partes, y subrayaron "su compromiso compartido de fortalecer la gobernanza migratoria, potenciar la cooperación institucional y promover una gestión migratoria eficaz en Gambia".

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 679 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta migratoria, una de las más peligrosas del mundo, desde principios de 2026 hasta este mes de noviembre.

Un total de 1.611 migrantes llegó este martes a la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario, en once cayucos procedentes de Gambia y Senegal, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los asistieron en tierra.

Además, 14 personas fallecieron el viernes durante su travesía a bordo de una embarcación precaria que zarpó diez días antes desde Gambia y que fue rescatada a 72 kilómetros de El Hierro y llegó, después de varias horas, al puerto de La Restinga remolcado por una patrullera de la Guardia Civil española.

Al menos 12.967 personas migrantes han llegado este mes de noviembre a las Islas Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según datos del Gobierno local.