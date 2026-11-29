"Hay que tener cuidado, vigilar lo que estamos perdiendo, de acuerdo, pero también ser visionarios y tratar de entender qué es lo que estamos ganando (con la IA)", dijo durante una charla en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que inició este sábado.

El autor de la exitosa 'Seda' recordó que este tipo de transformaciones han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad y puso como ejemplo la invención del libro, que supuso una pérdida intelectual pues antes las personas tenían que memorizar el texto de los papiros, que muchas veces eran un ejemplar único ubicado en un lugar específico del mundo.

Baricco aseguró que con la novedad que significa la IA es difícil saber qué se puede perder del proceso artístico e intelectual, pero llamó a las personas a ser pacientes para entender qué ventajas traerá esta tecnología a la humanidad.

"Seguro hay algo que estamos ganando y eso quizás es más difícil de entender y te esfuerzas más para entenderlo, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, sobre todo nosotros que estudiamos filosofía, no podemos cometer el error de ver sólo los peligros, lo malo que va a pasar”, expresó.

Baricco fue el encargado de iniciar las actividades del Salón Literario de la FIL, la más importante en habla hispana, a la que llega como parte de la delegación de Italia, país invitado de honor de esta edición.

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Al inicio de la charla, recibió la medalla conmemorativa Carlos Fuentes, que le fue impuesta por la viuda del escritor mexicano, Silvia Lemus.

El novelista y ensayista presentó el sábado en la FIL su más reciente libro 'Breve historia herética de la música clásica' en la que reconstruye cómo se fue creando este género a lo largo de los siglos en Europa.

En una conversación con la escritora mexicana Valeria Luiselli y el académico Leonardo Curzio, Baricco relató que en este ensayo encontró que la música clásica en Europa nació a falta de un referente de estas características en la antigua cultura griega.

"No dejaron tras de sí música que para nosotros (en Europa) es algo fundamental. El libro nació porque es la primera pregunta que me planteé. ¿Cómo es que no tenemos música del griego clásico y qué consecuencias tuvo esto?", detalló Baricco, de 68 años.

Los artistas europeos comenzaron a experimentar con los sonidos como parte de lo que calificó como una "orfandad" musical, a diferencia de lo que sucedió en la escultura, la escritura o el teatro en los que sí había modelos o referentes en la cultura helénica.

"Esto fue hermoso porque no teniendo una música del clásico griego, los músicos europeos se inventaron su música, trabajaron un par de siglos y luego en 1700 dijeron esto es lo clásico y lo hicimos nosotros en dos siglos y eso cambió la relación que tenemos con los sonidos y con la música", afirmó.

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, la FIL recibirá a 900 escritoras y escritores de 41 países y desplegará cerca de 3.000 actividades dentro y fuera del recinto ferial, entre ellas 650 presentaciones de libros, con una asistencia esperada de 950.000 personas.