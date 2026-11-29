"El traslado del imputado al territorio nacional se ejecutó tras completarse los trámites diplomáticos y legales correspondientes entre República Dominicana y Colombia", señaló ese organismo en un comunicado.

Rodríguez Severino, dominicano de 55 años y buscado con notificación roja de Interpol, fue capturado en el sector de Normandía, en Cali, capital del departamento colombiano de Valle del Cauca, en el suroeste del país.

Al llegar a la República Dominicana, el sujeto quedó bajo custodia del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), "para ser puesto a disposición de la Justicia, con la imputación de cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado dominicano".

Esta captura hace parte de la Operación Rompeolas, con la cual el Ministerio Público dominicano y la DNCD arrestaron a mediados de mes a 21 presuntos miembros de una banda que recibía cargamentos de drogas procedentes del departamento colombiano de La Guajira para enviarlos luego a Estados Unidos y Europa, vía Puerto Rico, según el Ministerio Público.

La Operación Rompeolas movilizó a más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, con apoyo de la cooperación jurídica de Estados Unidos, indicó el Ministerio Público.