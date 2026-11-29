Este ha sido el primer encuentro cara a cara desde que Enrique y su familia -Meghan y sus dos hijos- volvieran al Reino Unido tras varios años viviendo en California.

A principios de 2020, los duques de Sussex, Enrique y Meghan, se apartaron de la Casa Real británica y optaron por no trabajar como miembros de la familia real. Tras su partida a California, los duques lanzaron una serie de fuertes críticas contra la familia real y prácticamente dejaron de mantener la comunicación.

Según la información del tabloide británico, Carlos III, de 78 años, invitó a su hijo a pasar un tiempo a solas con él en la finca de Balmoral, en el este de Escocia, el mes pasado.

Sin embargo, el reencuentro tuvo lugar sin la presencia de Meghan ni de los hijos de Enrique, Archie y Lilibet, ni de la reina Camila.

El diario agrega que el duque de Sussex, de 42 años, viajó a Balmoral el 17 de octubre, cuando Carlos se encontraba solo en la finca escocesa y Camila estaba en otro evento cerca de Londres.

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Hasta ahora, la visita se había mantenido en secreto, a diferencia del encuentro que tuvo lugar este verano en Highgrove -la residencia de campo del monarca al oeste de Inglaterra, al que asistieron Camila, Meghan, Archie y Lilibet, y que fue anunciado oficialmente por el Palacio de Buckingham.

Se desconoce qué temas se trataron durante este encuentro secreto entre padre e hijo en Escocia.

Hasta el momento, por razones de seguridad, no se ha informado del lugar donde los duques viven actualmente con sus hijos, pero la prensa conjetura que es en la zona de los Cotswolds (oeste inglés), donde los pequeños príncipes asisten a un colegio no revelado.