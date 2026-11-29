A sus 81 años, el exmandatario comparecerá en La Haya tras haber sido detenido en Manila en marzo de 2025, en cumplimiento de una orden de arresto por su presunto papel en una campaña que, según el Gobierno, dejó 6.000 muertos en el país, una cifra que las oenegés locales elevan a 30.000.

Primer exjefe de Estado asiático en ser juzgado por la CPI, Duterte llega así a un proceso histórico tras más de año y medio de espera y después de que fracasaran los recursos de su defensa, que alegaba un deterioro cognitivo del exmandatario.

A continuación, algunas claves de la popularidad que aún conserva Rodrigo Duterte en el país:

Apodado 'El Castigador', Duterte convirtió la provocación y el insulto en su sello personal. Sus chistes y descalificaciones contra el papa Francisco, Barack Obama o la Unión Europea, junto con su retórica explícita contra la delincuencia, fueron bien acogidos en gran parte de un país golpeado por la inseguridad y el narcotráfico.

Se ganó el apoyo de gran parte de la población y encabezó una campaña que él mismo bautizó como 'guerra contra las drogas', con miles de muertos en presuntas ejecuciones extrajudiciales y acompañada de frases en las que prometía arrojar a delincuentes, traficantes y vagos a la bahía de Manila o en las que se declaraba "encantado" de matar a adictos.

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Su estilo autoritario y sus discursos incendiarios le han llevado a la victoria en todas las elecciones a las que se ha presentado. En 2016 se convirtió en el presidente más votado del archipiélago hasta entonces, y en 2025, ya detenido en La Haya, ganó por amplio margen la alcaldía de Davao.

Esa maquinaria electoral ha impulsado la dinastía de los Duterte: su hija Sara fue elegida como vicepresidenta del país en 2022 con el mayor número de votos para ese cargo en la historia democrática filipina, y varios de sus hijos también ostentan puestos en la política.

El origen de esta lealtad se remonta en gran parte a las más de dos décadas en las que Duterte gobernó Davao, la gran urbe del sur del país donde forjó su fama de mano dura contra el crimen y el narcotráfico, y que hoy es el bastión de la familia.

Allí aplicó a pequeña escala la campaña antidrogas que después extendió a todo el país durante su mandato (2016-2022), con presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos del llamado "Escuadrón de la Muerte de Davao", un grupo parapolicial que entonces operaba con total impunidad.

Ese respaldo al expresidente, que aún persiste, convive con el reclamo de los familiares de los fallecidos en la campaña, víctimas a las que algunos funcionarios de su Gobierno llegaron a calificar de "daños colaterales".

Organizaciones locales advierten de que muchos de esos familiares evitan hablar con la prensa por temor a represalias, con mensajes de simpatizantes de los Duterte que ponen en duda su palabra y los acusan de inventar testimonios para desacreditar al exmandatario.

Pese a su enorme influencia en el archipiélago, el clan afronta una fuerte presión institucional, con el expresidente sentado desde el lunes en el banquillo ante los jueces de La Haya, y su hija Sara con un proceso de destitución abierto en el Senado filipino que amenaza sus aspiraciones de llegar a la presidencia en 2028.

Aun así, las últimas encuestas otorgan a Sara Duterte un índice de confianza de alrededor del 55 %, por encima del que obtiene el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., de entre el 29 % y el 36 %.

En paralelo, el cerco internacional se estrecha sobre sus aliados más cercanos. El senador Ronald 'Bato' Dela Rosa, exjefe de la Policía y cerebro de la guerra contra las drogas, permanece prófugo tras emitirse una orden de arresto de la CPI que lo señala como presunto coautor indirecto de los asesinatos.

Según la orden, hecha pública en mayo, Dela Rosa contribuyó a ellos con declaraciones que autorizaban, toleraban y promovían las ejecuciones, y alentó a los agentes a fabricar escenarios ficticios de defensa propia.