Hacia la 1.30 hora local (23.30 GMT del sábado), los colonos atacaron la verja de una vivienda en la zona de Al Quraynat con la intención de alcanzar las casas y quemarlas, pero los vecinos les hicieron frente y se lo impidieron, según el alcalde.

A continuación, prendieron fuego al garaje, propiedad de un vecino de la zona, atacaron un poste eléctrico del Ayuntamiento de Surif y quemaron un invernadero de otro vecino.

Los equipos municipales lograron controlar el incendio "con gran dificultad", con cuatro camiones cisterna y 50 extintores y el apoyo de la Defensa Civil palestina, y las pérdidas superan los 60.000 dólares, según una primera estimación.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) condenan enérgicamente este tipo de incidentes, que desvían la atención, socavan la estabilidad y también obstaculizan la actividad operativa y antiterrorista de los soldados de las FDI", señaló el Ejército israelí en un comunicado.

En él se informó de que soldados y policías se desplazaron a la zona durante la noche y abrieron una investigación. Agentes de la Policía israelí recogieron pruebas y testimonios en el lugar, protegidos por soldados, dijo a EFE el Ejército.

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No hubo heridos, según los medios israelíes, que atribuyeron el ataque a presuntos extremistas judíos.

El ataque se produjo horas después de que colonos enmascarados atacaran a trabajadores eléctricos árabes israelíes y palestinos en Cisjordania, un ataque por el que fueron detenidas nueve personas, y otras tres fueron arrestadas por entrar en una aldea palestina y disparar contra un vecino.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) contabilizó 55 ataques de colonos israelíes con víctimas o daños materiales en Cisjordania entre el 17 y el 23 de noviembre.