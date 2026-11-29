Con estos datos, el PP obtendría 121 escaños, 16 menos que en los comicios de 2023, en tanto que el POSE sacaría 114 escaños, 7 menos que en las pasadas elecciones generales.

La formación de ultraderecha Vox sería la tercera fuerza, con 51 escaños, 18 más que en 2023, y la coalición de izquierdas Frente Amplio obtendría 11 parlamentarios.

La mayoría absoluta son 176 diputados, por lo que, si se confirma esta tendencia, serían necesarios los pactos a uno y otro lado del espectro político.

Los sondeos a pie de urna conocidos al cierre de los colegios electorales apuntan a una victoria del Partido Popular, que de todos modos necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68,15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.