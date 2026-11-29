"Reafirmamos el invariable apoyo de Cuba a Palestina y la más firme condena al genocidio que, como dijo Fidel (Castro), es el crimen más grande de nuestra época. ¡Viva Palestina libre!", escribió en presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la red social X.

Por su parte, de canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también expresó en un mensaje en las redes sociales el "apoyo irrestricto" de Cuba "al derecho inalienable del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano, reconocido internacionalmente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Oriental".

Rodríguez denunció "el genocidio que comete impunemente Israel contra el pueblo palestino en Gaza" y afirmó que "urge detener la masacre de palestinos, asegurar la entrada sin límites ni condiciones de ayuda humanitaria e implementar un verdadero plan de paz que ponga fin a ese conflicto".

Díaz-Canel y Rodríguez también asistieron a un acto por el Día Internacional de Solidaridad con Palestina realizado en la sede del oficialista Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en La Habana.

Durante la ceremonia, el embajador del Estado de Palestina en Cuba, Ammar Zorba, señaló que en esta fecha el pueblo palestino enfrenta "las consecuencias del genocidio en Gaza y los ataques en Cisjordania, así como las políticas de ocupación, anexión y expansión de asentamientos", reportaron medios estatales.

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Zorba resaltó la postura de Cuba en defensa de la causa palestina en los escenarios internacionales y agradeció la acogida que reciben jóvenes palestinos que estudian en el país caribeño "para servir a la Patria y la humanidad".

En la actividad, el dirigente juvenil cubano, Iván Barreto, recordó la amistad construida durante décadas entre Cuba y Palestina, así como la relación de solidaridad que unió al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), con el primer presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat (1929-2004).

Cuba ha acusado reiteradamente al Gobierno del primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza, que han dejado más de 67.000 muertos. La Habana rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv en 1973.