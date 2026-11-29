"Se salvó España. Felicitaciones a mis amigos del @ppopular y @vox_es. ¡Que viva Cristo Rey!", escribió el mandatario en la publicación, en la que acompañó sus palabras con las banderas de Colombia y España y un tigre, símbolo que suele utilizar en sus mensajes.

La reacción de De la Espriella representa un respaldo público a las formaciones conservadoras españolas, con las que expresó afinidad política al felicitarlas por unos resultados que todavía estaban sujetos al avance del escrutinio.

Con el 29,45 % de los votos escrutados, el PP obtenía 130 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, mientras que Vox sumaba 49, lo que daría a ese bloque 179 representantes, tres por encima de la mayoría absoluta, establecida en 176 diputados.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenía 116 escaños, mientras que la coalición Frente Amplio alcanzaba 10 y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 11.

Los primeros datos del recuento coincidían con las proyecciones difundidas tras el cierre de los colegios electorales, que anticipaban una victoria del PP y una posible mayoría parlamentaria junto a Vox, formación liderada por Santiago Abascal y ubicada en la ultraderecha del espectro político.

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La participación electoral alcanzó el 68,1 % a las 18.00 hora local, un registro que superaba en quince puntos el dato de las elecciones generales de 2023.