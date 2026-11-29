"Felicito a @NunezFeijoo, a mi amigo @Santi_ABASCAL y a sus partidos, el @ppopular y @vox_es, por la victoria contundente de la derecha española", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, De la Espriella afirmó que "España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de @sanchezcastejon" y agregó: "¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!".

Con el 95,02 % del escrutinio, el PP obtendría el 32,54 % de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,05 %, lo que supone 51 diputados, con lo que entre los tres suman 187, nueve por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, obtendría 115 diputados y un 28,88 % de los votos, mientras que la coalición Frente Amplio alcanzaba diez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), once.

El mensaje se produce luego de que el mandatario colombiano borrara un primer mensaje que publicó más temprano cuando los resultados apenas se empezaban a conocer y en el que había manifestado que "se salvó España".

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El sábado, también a través de X, De la Espriella expresó su respaldo al líder de Vox, Santiago Abascal, y manifestó que España "merecía un presidente como él".