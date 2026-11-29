La votación se desarrolló con normalidad entre las 7:00 hora local (12:00 GMT) y las 17:00 hora local (22:00 GMT) y se instalaron todas las mesas electorales, incluso en las localidades más afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias vinculadas al fenómeno El Niño, que llevaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a reubicar 34 centros de sufragio.

En estos comicios, más de 13,8 millones de electores estaban habilitados para elegir, entre otras autoridades locales, a 222 alcaldes y 23 prefectos provinciales, y serán los resultados de esas dignidades los que se subirán primero al sistema, entre las 18:00 y 18:30 hora local (entre las 23:00 y 23:30 GMT), según el presidente del CNE, José Cabrera.

La jornada transcurrió sin incidentes de importancia, salvo unos altercados en los exteriores de un recinto electoral de la provincia de Esmeraldas, situada en la costa norte de Ecuador, fronteriza con Bolivia, de acuerdo a lo reportado por las autoridades electorales.

Noboa fue uno de los primeros en votar, ya que llegó cerca de las 8:00 hora local (13:00 GMT) a una escuela de la localidad costera de Olón, en la provincia de Santa Elena, donde tiene una de sus residencias, y llamó a la ciudadanía a votar "con firmeza y sin miedo".

Es la primera elección local en la que el partido del mandatario, Acción Democrática Nacional (ADN), tiene candidatos, por lo que Noboa auguró que tendrían un "mucho mejor resultado".

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Esas esperanzas están especialmente puestas en las principales ciudades, como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde ADN busca arrebatar el poder a la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que fue suspendido a pedido de la Fiscalía por un presunto caso de lavado de dinero en las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

Esa inhabilitación llevó a candidatos del correísmo a postularse por otros partidos para tratar de seguir en la contienda, mientras que otros líderes y autoridades se han visto fuera de carrera al ser encarcelados por diferentes causas judiciales, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la excandidata presidencial Luisa González.

Sin embargo, Noboa aseguró que "sea cual sea el resultado, el Gobierno va a tener los brazos abiertos a las autoridades locales", y rechazó las acusaciones de persecución política realizadas por la oposición.

"Nunca hemos estado en contra de ninguna autoridad local, lo que hemos estado en contra es de la criminalidad, de gobiernos locales que trabajan con el crimen organizado", añadió.

Estos comicios se volvieron a desarrollar bajo un estado de excepción que el presidente ha renovado desde que en 2024 declaró un "conflicto armado interno" para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino en los últimos años y que lo ha ubicado a la cabeza del índice regional de homicidios.

En ese marco, Noboa también ordenó el viernes el cierre de fronteras terrestres con Perú y Colombia para impedir el ingreso de extranjeros hasta el martes, ante supuestas alertas de amenazas a la seguridad nacional durante los comicios.