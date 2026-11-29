En un comunicado, la institución castrense dijo que en la última semana ha realizado varias incursiones junto a sus fuerzas aliadas, que resultaron en la muerte de "decenas" de combatientes de las FAR y la destrucción de centenares de vehículos militares.

Aseguró que, entre otras, llevó a cabo "operaciones cualitativas en los ejes de Darfur y Kordofán", en el centro sur y el oeste de Sudán, respectivamente, donde "decenas de milicianos y mercenarios murieron o resultaron heridos", más de cien vehículos de combate fueron destruidos y "han sido limpiadas extensas áreas".

Se trata de la primera vez en meses que el Ejército sudanés habla de combates en Darfur, una extensa región compuesta por cinco estados y considerada bastión principal de los paramilitares.

En las últimas semanas, las tropas gubernamentales informaron de repetidos avances en Kordofán del Sur, tras controlar más del 97 % de Kordofán del Norte, abriéndose así camino hacia Darfur.

En el estado del Nilo Azul, fronterizo con Etiopía, "también se ha conseguido un avance" después de que "las concentraciones de la milicia terrorista y sus mercenarios fueran atacados con alta precisión, lo que resultó en la destrucción de 50 vehículos de combate y la muerte y heridas de decenas de miembros de la milicia (FAR), además de la liberación y el rastreo de varias áreas", añadió la nota.

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"Las fuerzas armadas afirman que la batalla continuará hasta que el país quede libre de la inmundicia de la milicia terrorista y sus simpatizantes", aseveró.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 en medio de un proceso de negociación para integrar a las FAR en el Ejército.

El conflicto ha causado decenas de miles de muertos y ha obligado a alrededor de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, además de desencadenar una grave crisis alimentaria y humanitaria.