Los zapatistas tenían programada la salida de una caravana de 35 autobuses, para reunirse en la capital mexicana con madres buscadoras de personas desaparecidas y conmemorar los 33 años del levantamiento armado y la lucha zapatista.

Pero de esa cifra de autobuses nueve no llegaron al punto de partida y el contingente decidió no viajar separado, por lo que los primeros autobuses que habían partido regresaron y esperan partir todos juntos el domingo al mediodía, señalaron fuente cercanas al movimiento.

El abordaje de los miles de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para llenar los autobuses se cumplió durante varias horas a lo largo de la tarde y parte de la noche del sábado.

De los veinticuatro autobuses que ya estaban ocupados, cinco alcanzaron a avanzar hasta el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, pero finalmente regresaron al Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI).

Desde las 14:00 horas (19:00 GMT) comenzaron a subir a los autobuses mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes zapatistas, y para las 20:00 horas (1:00 GMT del domingo), veinticuatro unidades ya estaban ocupadas, mientras alrededor trescientas personas permanecían a la espera de abordar las nueve unidades restantes.

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El plan era partir en una caravana de 35 autobuses hacia la Ciudad de México, como parte de la Gira por la Vida, sin embargo, la salida no se concretó en su totalidad y el contingente optó por regresar.

Hace unos meses, el EZLN anunció que una delegación de más de 1.500 integrantes viajaría y permanecería en Ciudad de México durante diciembre y la primera semana de enero para escuchar, en encuentros privados, a familiares de personas desaparecidas, ante la crisis de desaparecidos que atraviesa el país, con más de 130.000 personas sin localizar.

El Ejército Zapatista vinculó esta iniciativa con la solidaridad que recibió el movimiento tras su levantamiento armado de 1994, cuando sectores civiles reclamaron un alto el fuego y abrieron paso al diálogo, un respaldo que ahora busca honrar mediante la escucha y el acompañamiento a las familias buscadoras.