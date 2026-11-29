Montenegro, que encabeza un Ejecutivo de centroderecha en minoría, aseguró anoche durante un acto de su formación política en Guarda, en el interior del país, que distinguirá entre las disposiciones jurídicamente legítimas y aquellas que considere contrarias a la autonomía del Gobierno.

El primer ministro negó que Portugal atraviese una crisis política y acusó al Partido Socialista (PS) y a la formación ultraderechista Chega de actuar de manera irresponsable y de invadir las competencias del Ejecutivo.

"El Gobierno gobierna, la Asamblea de la República fiscaliza y legisla", afirmó Montenegro, que defendió su postura como un ejercicio de normalidad democrática y constitucional.

Los Presupuestos de 2027 fueron aprobados el pasado martes gracias a la abstención de los socialistas, que durante la tramitación parlamentaria aunaron sus votos con los de Chega para sacar adelante numerosas enmiendas en contra del criterio del Ejecutivo.

Entre las medidas que Montenegro rechaza aplicar figuran la supresión temporal del IVA sobre determinados alimentos básicos, la modificación de los beneficios fiscales al alquiler de viviendas y la conversión de eventuales complementos extraordinarios de las pensiones en incrementos permanentes.

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El Gobierno sostiene que la aplicación íntegra de las modificaciones introducidas por la oposición provocaría un déficit público del 0,2 % del producto interior bruto (PIB) en 2027, frente al objetivo de mantener el superávit presupuestario.

Los socialistas han acusado a Montenegro de desafiar al Parlamento, mientras que Chega ha promovido un debate de urgencia sobre el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias, previsto para el próximo 3 de diciembre.

La controversia se produce mientras el texto presupuestario se encuentra pendiente de completar su tramitación antes de que el presidente de la República, el socialista António José Seguro, decida si lo promulga, lo veta o solicita al Tribunal Constitucional que examine su contenido.