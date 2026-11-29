En un discurso televisado, pronunciado en vísperas del aniversario de la independencia del Yemen del Sur del dominio colonial británico, Al Alimi señaló que los hutíes han intensificado sus ataques en las zonas rurales de Taiz, bloqueando las rutas que conectan la provincia con Aden -sede del Gobierno reconocido internacionalmente- y restringiendo el acceso a alimentos, agua y medicamentos.

El líder yemení describió la situación en la provincia como un "asedio prolongado" y elogió la resiliencia de sus habitantes y combatientes.

Asimismo, prometió reabrir las carreteras que conectan Taiz con Lahj y Aden, y facilitar el regreso de los residentes desplazados, asegurando que estos compromisos se traducirán en acciones concretas sobre el terreno.

Al Alimi admitió que las fuerzas gubernamentales se han retirado de algunas posiciones y que se han reubicado unidades militares, y reconoció la existencia de "errores por parte del liderazgo" y prometió que se exigirán responsabilidades.

El líder indicó que ya se han adoptado medidas correctivas, añadiendo que "los soldados que permanecieron en sus puestos merecían un liderazgo a la altura de sus sacrificios".

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"Se cometieron errores, errores que todos nosotros tenemos la responsabilidad de abordar", aseguró Al Alimi.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Taiz enfrenta nuevas restricciones de acceso impuestas por los hutíes, en medio de una escalada de los combates.

La ciudad ha sufrido un asedio hutí y restricciones en vías clave desde 2015.

Por otra parte, la reanudación de los enfrentamientos y los daños causados ​​a rutas de suministro vitales en octubre de 2026 han agravado la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y agua.

Al Alimi afirmó que el Gobierno reconocido continuará con su campaña militar, denominada "Amanecer del Yemen", hasta revertir el control hutí y restaurar las instituciones estatales en Saná.

La operación fue anunciada en respuesta a una nueva escalada de los hutíes y ha sido presentada por los dirigentes como un esfuerzo para restaurar la autoridad gubernamental en todo el territorio del Yemen.