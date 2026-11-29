"No tenemos tiempo para autocompadecernos ni para lamernos las heridas. Mañana, al amanecer, volvemos al trabajo", aseguró el sábado la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, en una rueda de prensa en la sede del partido en Taipéi, en la que admitió que los resultados no habían estado a la altura de las expectativas en algunas zonas.

El KMT, formación favorable a estrechar lazos con Pekín, retuvo las alcaldías de Taipéi y Nuevo Taipéi, sus dos grandes feudos en el norte, pero perdió la de Taichung, la segunda ciudad más poblada de Taiwán, y obtuvo menos votos en el cómputo global que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

Cheng, quien el pasado abril se reunió en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, afirmó que estos comicios estuvieron marcados por "la injerencia judicial más amplia y contundente desde la democratización" de Taiwán, aunque reconoció que los reveses electorales no podían atribuirse únicamente a ese factor.

"Hay mucho que revisar y aún más margen de mejora", aseveró la dirigente opositora, quien llamó a "prepararse de inmediato" para las elecciones presidenciales y legislativas de 2028.

En cuanto al referéndum impulsado por la oposición para recuperar la energía nuclear, que contó con el respaldo de un número mayoritario de votantes, Cheng instó a reactivarla "de la forma más rápida e integral posible".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En este momento decisivo, Taiwán no puede permitirse quedarse atrás por cuestiones ideológicas. Debemos mantenernos a la vanguardia del cambio", manifestó.

Con estos resultados, el KMT afronta un futuro incierto de cara a las presidenciales, previstas para enero de 2028, ya que ninguno de sus principales aspirantes (la alcaldesa saliente de Taichung, Lu Shiow-yen, y el recién reelegido alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an) ha salido claramente reforzado de estos comicios.

Esas elecciones serán decisivas para el futuro de las relaciones con China, que considera Taiwán parte inseparable de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.