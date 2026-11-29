Por un claro margen del 56 % en contra del alza, los votantes rehusaron avalar la propuesta conjunta del Gobierno y del Parlamento suizos de aumentar en un 0,4 % el IVA para cubrir la paga extra que de todos modos se pagará por primera vez este diciembre.

El incremento que se proponía no afectaba a los bienes básicos, como los productos alimentarios o los medicamentos, a pesar de lo cual la ciudadanía que participó en la votación no aceptó el plan, con el cual se estimaba que podían obtenerse unos 1.400 millones de francos suizos por año (unos 1.530 millones de euros), frente a los 4.000 millones (4.370 millones de euros) que costará esta paga extra el próximo mes para 2,6 millones de jubilados.

Está previsto que el Gobierno federal aporte una quinta parte del coste adicional cada año, pero ha advertido de que sin ingresos adicionales el déficit del sistema público de pensiones se agravará y su situación financiera se deteriorará cada vez más.

Si a fin de año el pago total de la paga extra requerirá un desembolso suplementario de 4.000 millones de francos suizos, se calcula que en 2030 será de 4.500 millones y que en 2040 llegará a los 5.400 millones debido al envejecimiento de la población.

Los partidos conservadores y de extrema derecha se opusieron al aumento de impuestos por considerar que penalizaría a los hogares y a la economía, sin lograr financiar la totalidad de los gastos del sistema de pensiones.

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Al conocerse el resultado, la representante de la Unión Sindical Suiza, Gabriela Medici, lamentó la decisión del pueblo y dijo que los esfuerzos deberán centrarse ahora en buscar una financiación socialmente equilibrada, mediante cotizaciones salariales, aportaciones federales u otros ingresos.

Los partidos Socialista, del Centro, Verde y Verde Liberal (GLP) también deploraron el rechazo del pueblo porque consideraban que la subida del IVA era necesaria para asegurar el futuro de las pensiones y evitar el deterioro financiero del principal sistema de previsión social suizo.

El Partido Liberal Radical, de derecha y uno de los que más se opuso al aumento del IVA, dijo mediante una declaración que este rechazo confirma que la financiación de las pensiones no debe resolverse con nuevos impuestos, sino mediante reformas estructurales, prioridades presupuestarias y ajustes al sistema.