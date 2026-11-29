Sus restos ya habían sido exhumados una vez en 1983 y en esta ocasión la medida forma parte de una reapertura de la investigación iniciada en junio por la unidad de casos sin resolver del tribunal de Nanterre.

Se le realizará una autopsia con exámenes toxicológicos y anatomopatológicos.

"La familia de Robert Boulin se alegra de que la investigación avance y de que se pongan todos los medios para la búsqueda de la verdad en este caso tan maltratado durante tanto tiempo. Tenemos toda la esperanza de que la exhumación de su cuerpo nos permita saber más sobre las circunstancias del fallecimiento", señaló a través de sus abogados su hija, Fabienne Boulin-Burgeat, según recogió la cadena pública Franceinfo.

Boulin, que en el momento de su muerte era ministro de Trabajo y sonaba como posible candidato a primer ministro, fue hallado muerto en un estanque en octubre de 1979 tras verse salpicado por un escándalo inmobiliario.

Aunque la justicia concluyó entonces que fue un suicidio por barbitúricos y ahogamiento, su familia siempre ha defendido la hipótesis de un asesinato político.