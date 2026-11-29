Después de que el viernes United Fidelity Bank fuera cerrado por el regulador federal estadounidense, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) informó que First Citizens Bank asumirá la totalidad de sus depósitos y activos.

A su vez, las 22 sucursales del banco cerrado (ubicadas en los estados de Indiana, Illinois, Florida y Colorado y las Islas Vírgenes) reabrirán como sucursales de First Citizens el lunes, y las cuentas de los clientes serán transferidas automáticamente, según aseguró la FDIC.

Frank B. Holding Jr., presidente y director ejecutivo de First Citizens Bank, aseguró que la junta directiva consideró atractiva desde el punto de vista financiero y estratégico esta operación de compra de activos y asunción de pasivos.

Los depósitos están asegurados hasta 250.000 dólares, por lo que los clientes no necesitan hacer trámites para conservar su dinero.

Según la FDIC, a finales de septiembre, United Fidelity tenía unos 5.900 millones de dólares en activos y 5.400 millones en depósitos.

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El viernes los reguladores cerraron la entidad al considerar que corría el riesgo de no poder atender las demandas de sus depositantes.

El cierre es la mayor quiebra bancaria del país desde la de Republic First Bank en 2024, que tenía unos 6.000 millones en activos.