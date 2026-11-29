En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se conmemora este domingo, Albanese participó en un acto en el Sindicato Mexicano de Eletricistas (SME) en la capital mexicana llamado: 'De México a Palestina la clase trabajadora contra el genocidio y en favor del derecho internacional".

"Hoy decir que Israel es un estado de apartheid es un hecho que está documentado, es un crimen que he visto en estos años y que me hizo víctima de este sistema que yo llamo de israelización de la democracia", dijo en su primer acto público en Ciudad de México en una visita de seis días tras su retención en el aeropuerto de Costa Rica, el pasado viernes.

Albanese explicó que su idea no significa que "Israel nos controla", sino que vivimos en espacios democráticos "que se están mudando al modelo de democracia de Israel, donde el espacio público se va criminalizando, militarizando, donde no puedes expresar tu opinión de manera pacífica".

"El genocidio contra el pueblo palestino se sostiene mediante un sistema de ocupación basada sobre explotación, expropiación, lucro y con un respaldo de Estados y empresas (...) No hay un solo Estado que no esté comprometido con la economía de ocupación, que mudó a economía de genocidio ", subrayó Albanese.

"Hay décadas de complicidades y de apoyo de los Estados y de empresas que han fortalecido el sistema que hoy permite a Israel hacer lo que hace con impunidad", agregó la jurista italiana.

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Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el supuesto alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.772 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en la que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251

En México, Albanese ofrecerá este domingo dos charlas con organizaciones sociales y el lunes estará en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La jurista italiana viajó a Costa Rica para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto ante la negativa del gobierno costarricense a dejar que entrase en el país centroamericano.

La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".