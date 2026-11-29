El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, se ha erigido en mediador y recibirá mañana para cenar a los principales aspirantes (Lisnard, Édouard Philippe, Bruno Retailleau y Gabriel Attal), a quienes separan diferencias ideológicas, pero sobre todo la ambición de acceder al Elíseo.

Y es que Larcher quiere que los franceses tengan "una verdadera alternativa para no estar condenados a los dos extremos", según afirmaba hace unos días en una entrevista en la cadena BFMTV.

El escollo principal para celebrar unas primarias es Édouard Philippe, alcalde de Le Havre, ex primer ministro de Emmanuel Macron y fundador del partido Horizons, quien hasta esta semana aparecía como el mejor colocado dentro de este espacio para intentar llegar a la segunda vuelta.

Es una gesta difícil, ya que los sondeos vienen apuntando a que los favoritos para disputarse el Elíseo el 2 de mayo de 2027 son la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y el de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Pero los candidatos deberán pasar primero el test de las urnas del 18 de abril, un examen al que concurre un rosario de presidenciables -desde el socialdemócrata Raphaël Glucksmann al campeón olímpico de judo Teddy Riner, pasando por la ecologista Marine Tondelier o el ex primer ministro Dominique de Villepin- y que aún podría sumar nuevos nombres, como el del ex jefe de Estado francés socialista François Hollande.

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Lisnard, que procede de Los Republicanos (el partido que encarna la derecha tradicional francesa) y ha fundado su propio bloque, llamado Nouvelle Énergie, oficializó su candidatura hace meses, pero esta semana vio tremendamente reforzado su perfil al obtener un tercer mandato como presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF).

Las últimas encuestas así lo corroboran, ya que un sondeo de OpinionWay el jueves le daba un 12 % de apoyo, tercero por detrás de Le Pen (33 %) y Mélenchon (16 %), pero por delante de Glucksmann (10 %) y, sobre todo, de Philippe (8 %).

Alcanzar el segundo puesto del fundador de La Francia Insumisa (LFI) requeriría que los votos de centroderecha no se dividiesen, pero cada candidato juega sus cartas de distinta manera.

Philippe, que se veía hasta ahora por delante en este espacio, viene rechazando desde hace meses concurrir a una primaria como la que realizaron los socialistas eligiendo a Glucksmann.

Por el contrario, otro ex primer ministro de Macron, Gabriel Attal (Renaissance), cuya candidatura presidencial no ha logrado realmente despegar, se posicionó como el mayor defensor de esta idea.

También se manifestó a favor de una primaria el exministro de Interior Bruno Retailleau, presidente de Los Republicanos, a quien las encuestas sitúan igualmente muy lejos de tener opciones reales de acceder a la segunda vuelta.

Lisnard, por su parte, no ve sentido a una primaria si no se presenta el que sería su principal rival, Édouard Philippe, cuyo argumento principal para rechazar medirse de esa manera con otros candidatos es que una votación serviría para acentuar las diferencias.

El alcalde de Le Havre, sin embargo, estaría dispuesto a enfrentarse en un debate cara a cara con su homólogo de Cannes.

"Hace falta una competición, hace falta una selección, eso es lo que llevo proponiendo desde hace 18 meses. Así que un debate seguido de una votación", manifestó esta semana Lisnard.

Con estas cartas, Larcher intentará este lunes navegar hacia un entendimiento para tener un candidato único en 2027, algo que por el momento se vaticina complicado.