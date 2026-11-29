"Mis felicitaciones a Núñez Feijóo y al Partido Popular por su victoria electoral así como a Santiago Abascal por el importante resultado alcanzado por Vox", manifestó la mandataria peruana en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Fujimori, que alcanzó este año la Presidencia en su cuarta candidatura en Perú, tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, expresó su "reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano".

"Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países", sostuvo la hija y heredera político del difunto expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

Núñez Feijóo promovió el voto para Fujimori durante las elecciones presidenciales de Perú, celebradas en la primera mitad de este año, y también estuvo en su investidura presidencial del pasado 28 de julio en Lima.

Con una participación histórica cercana al 80 %, los resultados de las elecciones generales de España permiten alcanzar a PP y Vox la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para poder formar un Gobierno de coalición, que pondrá fin a casi siete años de Gobiernos con el socialista Pedro Sánchez como presidente.