"Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política", escribió Meloni en X.

En nombre del Gobierno italiano, la mandataria ultraderechista auguró al Partido Popular y a Vox "el mejor de los comienzos" con "la esperanza de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones", declaró.

Las elecciones generales en España, celebradas este domingo, han dado al Partido Popular 136 diputados y a Vox otros 50, con el 72,72 % de los votos escrutados, lo que les permitiría gobernar en coalición.

Meloni mantiene una conocida relación de amistad con Abascal y en septiembre de 2024 recibió al líder de los populares en Roma, cuando este estaba en la oposición.

Por su parte, el vicepresidente italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, felicitó únicamente a Abascal, con quien comparte el grupo 'Patriotas por Europa'.

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"¡La izquierda, a casa en España! ¡Sánchez, OUT!", escribió Salvini, en referencia al presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez.

"Resultado histórico para nuestro amigo @Santi_ABASCAL y Vox, aliados de la Liga en el grupo de Patriotas por Europa. Por fin se produce el cambio: España vuelve a defender sus propias fronteras y las de Europa. ¡RECONQUISTA!",escribió.