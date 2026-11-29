"El buque militar recién adquirido por las Fuerzas de Defensa de Guyana, el GDFS Berbice, ha zarpado de Francia y se espera que llegue a Georgetown el 16 de diciembre", afirmó en una breve publicación en su página de Facebook.

El acuerdo entre la empresa francesa OCEA S.A. y las GDF se firmó en abril de 2025 para la construcción de la OPV, cuyo coste asciende a 42 millones de dólares estadounidenses.

El Gobierno había señalado entonces que el acuerdo incluía el equipamiento y los servicios de apoyo logístico integrados, y también la formación, durante un periodo de cinco años.

Los datos técnicos indican que el OPV-190 tiene capacidad para 30 tripulantes y puede transportar a 24 pasajeros a bordo.

La embarcación puede recorrer entre 4.000 y 5.000 kilómetros a una velocidad de 12 nudos y su velocidad máxima, que depende de la carga, puede alcanzar los 30 nudos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante, OCEA S.A., ha señalado que la embarcación tiene una autonomía de unos 21 días.

El GDFS Berbice es el segundo OPV que las Fuerzas de Defensa han adquirido en unos dos años; el primero fue el GDFS Shahoud, construido por la empresa estadounidense Metal Shark.

Se prevé que estas embarcaciones se utilicen en la lucha de Guyana contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDN, por sus siglas en inglés), el tráfico de drogas y la trata de personas, así como para reforzar su presencia en el territorio frente a las violaciones de sus fronteras.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.