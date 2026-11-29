El hombre identificado como Ronald Muñoz, de 26 años, fue encontrado sin vida este domingo, tras quedar atrapado bajo tierra el viernes junto a otros tres mineros, por un derrumbe reportado en una mina de oro de la zona, informaron fuentes oficiales.

El hallazgo sin vida de Muñoz se produce horas después de que las autoridades rescataran ilesos a sus tres compañeros durante maniobras que se prolongaron durante la madrugada del sábado.

Las labores de rescate se concentran ahora en la extracción del cadáver del lugar para dar paso a las investigaciones que permitan determinar la causa de este accidente, según reportes de medios locales.

La Alcaldía de Remedios, por su parte, agradeció el viernes la solidaridad de los ciudadanos que se acercaron al lugar del derrumbe para ayudar en las labores de rescate, pero les pidió que se retiraran para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Este incidente se produce menos de una semana después de que tres trabajadores murieran en una explosión en una mina de carbón del municipio de Sativasur, en el departamento de Boyacá (centro), y dos semanas después de otro accidente en la misma región, donde dos mineros fallecieron y otros dos quedaron atrapados en el interior de un socavón.

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El pasado 20 de agosto, al menos trece personas murieron y otras siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

La minería de oro es una actividad de gran importancia para Colombia, que produjo 56,7 toneladas de este metal en 2024, según cifras de la Agencia Nacional de Minería, y Antioquia es el principal departamento productor, con el 75,7 % de la producción nacional en ese año.