Líderes del partido de Hasina, la hoy ilegalizada Liga Awami, han llevado a cabo un reconocimiento de algunos puntos de entrada fronterizos a lo largo de los estados indios de Bengala Occidental y Tripura, aseguró Abu Obaidha Arin, asesor de la exmandataria.

Hasina anunció el pasado martes que volvería a Bangladés el 16 de diciembre a pesar de estar condenada a muerte por la represión contra las protestas masivas que forzaron su huida.

No está claro cómo se produciría el retorno. Hasina ha solicitado un nuevo pasaporte y el envío de un avión para facilitar su traslado, peticiones que Daca ha rechazado, insistiendo en que debe ser extraditada por Nueva Delhi.

El anuncio ha disparado las tensiones en Bangladés, con el Gobierno y partidos políticos asegurando que Hasina sería detenida nada más llegar, mientras que simpatizantes de la Liga Awami han protagonizado violentas manifestaciones y bloqueos en apoyo a la exmandataria.

Este domingo, una persona falleció durante enfrentamientos entre partidarios de Hasina y del gobernante Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) en el distrito de Shariatpur, elevando a al menos seis los muertos en manifestaciones en las últimas semanas, según reportes oficiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasina huyó a la India el 5 de agosto de 2024, tras un levantamiento popular que puso fin a sus 15 años de mandato. La represión de las protestas se saldó con hasta 1.400 muertos, según las Naciones Unidas.

En noviembre de 2025, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés la condenó a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión. Hasina ha rechazado el veredicto, calificándolo de persecución política.

Su permanencia en una ubicación secreta en la India sigue siendo un punto de fricción entre Nueva Delhi y Daca. Bangladés ha solicitado en repetidas ocasiones su extradición, mientras que la India asegura que está estudiando la petición, aunque ha evitado establecer plazos para responder al país vecino.