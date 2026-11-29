El presidente del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat, afirmó este domingo en un discurso televisado que su grupo ha respondido de "manera positiva" a los esfuerzos de paz mediados por Omán y que sus propuestas fueron transmitidas a Riad a través de mediadores omaníes.

Estas incluyen la reapertura de aeropuertos y puertos marítimos, el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de petróleo, el uso de los ingresos petroleros para pagar los salarios del sector público en todo el país y la liberación de prisioneros por ambas partes.

El marco propuesto también contempla el fin de las medidas que afectan a los ciudadanos de ambos países, un alto el fuego integral -por tierra, mar y aire- y una cláusula que responsabiliza a cualquier parte que viole el acuerdo.

"Hemos expresado nuestra disposición positiva", señaló Al Mashat, acusando a Arabia Saudí de no haber respondido a las propuestas.

El dirigente hutí explicó que el acuerdo propuesto busca abordar tanto la dimensión militar como la humanitaria del conflicto, subrayando que sus disposiciones deben aplicarse de forma recíproca tanto al Yemen como a Arabia Saudí.

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Asimismo, advirtió de que el incumplimiento de cualquiera de los puntos "anularía" la iniciativa en su totalidad, recayendo la responsabilidad sobre la parte que haya infringido el acuerdo.

La propuesta refleja demandas que los hutíes han planteado durante mucho tiempo en sus negociaciones con Riad, en particular la reapertura del aeropuerto de Saná y del puerto de Al Hudeida, la reanudación de las exportaciones de petróleo y el pago de los salarios del sector público.

Estos asuntos han ocupado un lugar central en los esfuerzos -mediados por Omán y las Naciones Unidas- para poner fin a la guerra en el Yemen y alcanzar un acuerdo político más amplio.

La propuesta se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre Riad y los hutíes, un grupo respaldado por Irán, que en las últimas semanas ha reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos del reino árabe.

Arabia Saudí sigue con su apoyo militar al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, que se enfrenta en paralelo a una ofensiva insurgente terrestre en el sur del país, mientras mantiene su campaña de bombardeos en territorio bajo control hutí.