Durante la reunión con el asesor iraquí de Seguridad Nacional, Qasem al Abudi, Rezaí abogó por ampliar los vínculos económicos entre los dos países, aplicar plenamente el acuerdo bilateral de seguridad y garantizar la seguridad en la frontera común, informó la agencia ISNA.

"Un Irak independiente, fuerte y desarrollado puede ser uno de los pilares del nuevo orden de seguridad en la región", afirmó el jefe de seguridad iraní.

Al Abudi reiteró también el compromiso de Bagdad con el acuerdo bilateral.

"Irak está decidido a aplicar plenamente el acuerdo de seguridad y no permitirá que se utilicen su espacio aéreo ni su territorio contra Irán u otros países vecinos", afirmó.

La visita de Al Abudi a Teherán se produjo después de que Irak anunciara el sábado la instalación de un vallado en las marismas del sureste del país, junto a la frontera con Irán, para frenar el contrabando de petróleo en el que presuntamente participan redes vinculadas a milicias proiraníes.

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La medida se adoptó después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenara clausurar los pasos fronterizos no autorizados en todo el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió el viernes los esfuerzos de Al Zaidi por frenar el contrabando de petróleo iraquí, mientras Washington mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes que ha aumentado la dependencia de Teherán de las rutas comerciales terrestres.

Washington también puso en marcha la operación 'Paria Económico', con la que ha intensificado las sanciones para cortar los ingresos de Teherán, y la operación 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el traslado de armas y materiales sancionados a través de las fronteras terrestres iraníes y del mar Caspio.

En este contexto, Mohamad Mojber, asesor y asistente del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, advirtió el sábado a Irak del riesgo de convertirse en un instrumento de las políticas de Estados Unidos.